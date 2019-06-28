В «Вятском Посаде» маленьких орловцев научат лепить из глины
Занятия для детворы проведет заслуженный работник культуры Николай Комов
Маленьких орловцев научат лепить из глиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В «Вятском Посаде» маленьких орловцев научат лепить эксклюзивные подсвечники «Рыбка» из глины. Очередное занятие студии керамики в Православной артели проведет настоящий профессионал своего дела, заслуженный работник культуры РФ Николай Комов.
- Почему именно «Рыбка»?» Просто мы решили предложить изготовить тематический сувенир в разгар Петровского поста. Как известно, апостол Пётр был рыбаком, - рассказали «КП» организаторы.
Записывайтесь на занятие можно по телефону 59-90-11
КОГДА? ГДЕ?
30 июня, с 10.00 до 16.00
Орловский район, поселок Вятский Посад, ул.Южная, д.1А
ИСТОЧНИК KP.RU