В «Вятском Посаде» маленьких орловцев научат лепить из глины

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-28T14:01:48+03:00

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В «Вятском Посаде» маленьких орловцев научат лепить эксклюзивные подсвечники «Рыбка» из глины. Очередное занятие студии керамики в Православной артели проведет настоящий профессионал своего дела, заслуженный работник культуры РФ Николай Комов.

- Почему именно «Рыбка»?» Просто мы решили предложить изготовить тематический сувенир в разгар Петровского поста. Как известно, апостол Пётр был рыбаком, - рассказали «КП» организаторы.

Записывайтесь на занятие можно по телефону 59-90-11

КОГДА? ГДЕ?

30 июня, с 10.00 до 16.00

Орловский район, поселок Вятский Посад, ул.Южная, д.1А

ИСТОЧНИК KP.RU