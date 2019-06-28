Снова штормовое: орловцев предупредили о непогоде

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-28T14:10:48+03:00

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Жителей Орловской области вновь предупредили о непогоде. Дожди, невысокая температура и шквалистый ветер продолжают гостить в регионе.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки будет пасмурно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 7-12, днем 9-14, местами до 18 м/с. Температура ночью 8-13, днем 13-18 градусов тепла. Орел: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

В региональном МЧС орловцам напоминают о безопасности: при непогоде лучше не находиться на улице, держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций, обходить оборванные провода.

ИСТОЧНИК KP.RU