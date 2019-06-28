СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-28T12:39:57+03:00

После ДТП под Мценском 19-летний орловец оказался в больнице. Фото: отдел пропаганд УГИБДД России по Орловской области

Не справившись с управлением авто, он наехал на препятствие возле жилого дома

Изменить размер текста: A A

После ДТП под Мценском 19-летний орловец оказался в больнице.

Авария произошла вечером 27 июня. Молодой человек ехал на автомобиле «ВАЗ 21140» через село Отрадинское, где не справившись с управлением, допустил наезд на препятствие рядом с жилым домом. В результате водитель получил телесные повреждения.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Он проходит лечение.

- За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано всего 22 ДТП, из них 3 ДТП, в результате которых 6 человек получил телесные повреждения, погибших нет, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU