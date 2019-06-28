Орловский завод по производству кабеля скрывал свои доходы от налоговой

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-28T12:34:50+03:00

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Орловский завод по производству кабеля скрывал свои доходы от налоговых служб, чтобы не выплачивать задолженность. Он составилапочти 4 миллиона рублей.

- С мая по июль 2018 года руководство органиазации умышленно скрыло денежные средства в сумме более 2 миллионов 600 тысяч рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов), - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU