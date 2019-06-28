Орловцы смогут задать вопросы сотрудникам УФСИН
Жители Орловщины смогут задать вопросы сотрудникам регуправления Федеральной службы исполнения наказаний. Прямая линия пройдет сегодня, 28 июня, начало – в 16.30.
На вопросы орловцев ответит врио начальника регионального УФСИН Александр Минаков.
- Жители региона могут задать вопросы касательно всех направлений деятельности УФСИН, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственном изоляторе и исправительных учреждениях Орловской области, а также условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Телефон прямой линии: 8 (4862) 77- 54-78
Одновременно будет проходить прием граждан по личным вопросам по адресу Кромское шоссе,6. Предварительная запись по телефону 8 (4862) 77-54-78.
ИСТОЧНИК KP.RU