Орловцы смогут задать вопросы сотрудникам УФСИН

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-28T11:23:50+03:00

Прямая линия пройдет сегодня с 16.30 до 17.30 часов

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Жители Орловщины смогут задать вопросы сотрудникам регуправления Федеральной службы исполнения наказаний. Прямая линия пройдет сегодня, 28 июня, начало – в 16.30.

На вопросы орловцев ответит врио начальника регионального УФСИН Александр Минаков.

- Жители региона могут задать вопросы касательно всех направлений деятельности УФСИН, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственном изоляторе и исправительных учреждениях Орловской области, а также условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Телефон прямой линии: 8 (4862) 77- 54-78

Одновременно будет проходить прием граждан по личным вопросам по адресу Кромское шоссе,6. Предварительная запись по телефону 8 (4862) 77-54-78.

ИСТОЧНИК KP.RU