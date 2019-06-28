На орловской трассе «Шестерка» улетела в кювет

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-28T11:05:30+03:00

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В Орловской области трое человек пострадали в ДТП на дороге «Малоархангельск– Губкино». Отечественная легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.

Авария произошла около часа дня. 57-летний мужчина за рулем «Шестерки» ехал по обочине и потерял контроль над своим автомобилем.

- В результат ДТП водитель и 2 его пассажира – 54-летняя и 59-летняя женщины получили телесные повреждения, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 22 ДТП, из них 3 ДТП, в результате которых 6 человек получил телесные повреждения, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU