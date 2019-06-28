Орловцы из столетнего аварийного дома попросили переселить их
В Орле жители аварийного дома пришли к главе администрации с просьбой пересилить их из ветхого жилища. Одноэтажному дому №18 по улице Красина уже больше ста лет - возвели его еще в 1916 году.
Жильцам столетнего строения придется немного подождать.
- Дом включен в региональную программу «Переселение граждан, проживающих на территории на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы». Расселение жителей указанного дома планируется по этапу 2020-2021 годы, предельный срок переселения до 31 декабря 2021 года, - отметил Евгений Гришин, замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта.
«КП» следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU