Орловцы из столетнего аварийного дома попросили переселить их

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-28T10:29:36+03:00

Дом №18 по улице Красина возвели еще в 1916 году, и сегодня тут все еще живут люди

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В Орле жители аварийного дома пришли к главе администрации с просьбой пересилить их из ветхого жилища. Одноэтажному дому №18 по улице Красина уже больше ста лет - возвели его еще в 1916 году.

Жильцам столетнего строения придется немного подождать.

- Дом включен в региональную программу «Переселение граждан, проживающих на территории на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы». Расселение жителей указанного дома планируется по этапу 2020-2021 годы, предельный срок переселения до 31 декабря 2021 года, - отметил Евгений Гришин, замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU