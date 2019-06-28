2019-06-28T10:17:14+03:00
Происшествия

В Орле водитель трамвая, собравшего «паровозик», заплатит штраф

Вагоновожатый не выдержал безопасную дистанцию и взял на таран легковушку [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле водителю трамвая придется заплатить штраф за учиненное ДТП. Вагоновожатый не выдержал безопасную дистанцию и протаранил легковушку, собрав «паровозик».

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Авария случилась накануне, 27 июня, в Железнодорожном районе Орла.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Установлено, что водитель трамвая не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение в впереди следовавшим автомобилем «Рено», с последующим столкновением данного транспортного средства с «Ниссан» и последующим столкновением с автомобилем «Хендай», - описали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На фото с места происшествия видно, как легковушка «Рено» буквально въехала под шедший впереди внедорожник так, что тот оказался у нее на капоте.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Госавтоинспекторы выписали штраф водителю трамвая – ему придется раскошелиться на полторы тысячи рублей.

Отметим, что в ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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