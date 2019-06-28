В Орле водитель трамвая, собравшего «паровозик», заплатит штраф
В Орле водителю трамвая придется заплатить штраф за учиненное ДТП. Вагоновожатый не выдержал безопасную дистанцию и протаранил легковушку, собрав «паровозик».
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Авария случилась накануне, 27 июня, в Железнодорожном районе Орла.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
- Установлено, что водитель трамвая не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение в впереди следовавшим автомобилем «Рено», с последующим столкновением данного транспортного средства с «Ниссан» и последующим столкновением с автомобилем «Хендай», - описали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На фото с места происшествия видно, как легковушка «Рено» буквально въехала под шедший впереди внедорожник так, что тот оказался у нее на капоте.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Госавтоинспекторы выписали штраф водителю трамвая – ему придется раскошелиться на полторы тысячи рублей.
Отметим, что в ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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