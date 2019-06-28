СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-28T10:08:07+03:00

Особое место в нем займут работа с воспитанниками детских домов и пенсионерами

Изменить размер текста: A A

Орловская область вошла в число 8 пилотных регионов России по реализации проекта финансового просвещения населения. Об этом стало известно на V Всероссийском конгрессе волонтеров, обучающих граждан грамотному обращению с деньгами. Мероприятие прошло в подмосковном Одинцово. Орловскую область на нем представили добровольцы из ОГУ имени Тургенева и сотрудники Орловского областного центра волонтерства.

В рамках мероприятия прошли дискуссии, посвященные различным аспектам работы волонтеров, обмен опытом и презентации лучших волонтерских практик. Значительная часть работы была посвящена взаимодействию волонтеров с детьми-сиротами и пенсионерами.

По итогам Конгресса Орловская область стала участником проекта, который будет реализован в рамках трехстороннего соглашения между Банком России, Федеральным агентством по делам молодежи и Ассоциацией волонтерских центров.

ИСТОЧНИК KP.RU