Больше 70 ДТП с участием пешеходов случилось на Орловщине в этом году

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-28T09:44:51+03:00

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В Орловской области с начала года произошло больше 70 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них покалечилось больше 60 человек, 13 погибли.

Данные, по состоянию на 26 июня, озвучили в региональной Госавтоинспекции.

- За период с 1 января по 26 июня 2019 года на территории области зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, в результате которых получили телесные повреждения 61 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, 13 человек погибли, среди которых 1 несовершеннолетний, - сообщили в ведомстве.

А с сегодняшнего дня в регионе стартует профилактическое мероприятие «Пешеход» - инспекторы уделят особое внимание безопасности пешеходов, а также пресечению ДТП с их участием.

ИСТОЧНИК KP.RU