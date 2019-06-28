Первый культурно-экономический форум «Россия и Турция» прошел в Орле

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-28T09:31:13+03:00

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В четверг, 27 июня, в Орле в Бизнес-центре ТМК «ГРИНН» прошел Первый культурно-экономический форум «Россия и Турция. Расширение диалога. Путь в регионы». В его программу вошли бизнес-конференция, встречи представителей турецкого и российского бизнеса и видео-переговоры с несколькими турецкими компаниями. Также участников форума ждала культурная программа и выставка фотографий «Города и достопримечательности Турции».

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Корпорации развития Орловской области Николай Шин, представители Администрации Орла, руководство Департамента международных связей ОГУ имени Тургенева, сотрудники турецких и орловских компаний.

- Основная цель форума - развитие и укрепление деловых и культурных связей между компаниями и предпринимателями Турции и России, поиск новых партнеров и привлечение инвестиций. В его рамках мы рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере образования, - пояснили «КП» в пресс-службе Администрации Орловской области.

Участники форума обсудили вопрос об объемах товарооборота между Турцией и Орловской областью, выразив надежду на их увеличение.

ИСТОЧНИК KP.RU