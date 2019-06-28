Почти полкило героина пытался сбыть в Орле гость из соседней республики

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-28T09:37:42+03:00

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В Орле полицейские пресекли сбыт крупной партии героина. Гость из соседней республики заложил в тайник почти полкило расфасованного наркотика.

В тайник возле дома на Карачевском шоссе 28-летний наркодилер положил пакет со 180 свертками синтетики. На этом «лавочка прикрылась»: сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали несостоявшегося сбытчика. Изъятые вещества отправили на экспертизу, та показала: к сбыту готовился героин, общая масса наркотика составила 420 граммов.

- В отношении мужчины следователями следственной части Следственного управления областного УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас наркодилер арестован. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU