Почти полкило героина пытался сбыть в Орле гость из соседней республики
В Орле полицейские пресекли сбыт крупной партии героина. Гость из соседней республики заложил в тайник почти полкило расфасованного наркотика.
В тайник возле дома на Карачевском шоссе 28-летний наркодилер положил пакет со 180 свертками синтетики. На этом «лавочка прикрылась»: сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали несостоявшегося сбытчика. Изъятые вещества отправили на экспертизу, та показала: к сбыту готовился героин, общая масса наркотика составила 420 граммов.
- В отношении мужчины следователями следственной части Следственного управления областного УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас наркодилер арестован. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU