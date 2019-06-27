СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-27T12:55:44+03:00

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Андрей Клычков ответит на вопросы орловцев в прямом эфире. Передача с главой региона выйдет сегодня, 27 июня, в 8 часов вечера на телеканале «Первый областной».

Губернатор поговорит на такие актуальные вопросы социально-экономического развития региона, как реализация национальных проектов, исполнение регионального бюджета и проекта бюджета на будущий год, здравоохранение, инвестиции в АПК, реализации проектов по формированию комфортной городской среды. Задать свои вопросы во время прямого эфира может каждый по телефону: 76-10-28.

ИСТОЧНИК KP.RU