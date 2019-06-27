2019-06-27T12:20:57+03:00
Происшествия

Орловец разменял тридцать тысяч рублей на десять

Молодой парень стал жертвой мошенника в торговом центре
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец разменял тридцать тысяч рублей на десятьОрловец разменял тридцать тысяч рублей на десятьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле участились случаи мошенничества. Изо дня в день преступники придумывают новые способы, как обмануть неповинных людей. Так, недавно очередной жертвой мошенников стал 21-летний молодой человек. Обратившись в полицию, он рассказал, что совершал операции через банкомат в здании торгового центра. В тот момент к нему подошел незнакомец и попросил о помощи.

Мужчина якобы просил разменять его мелкие купюры на крупные. Молодой человек, откликнувшись на зов о помощи, снял в банкомате 30 тысяч рублей пятитысячными банкнотами. Он отдал снятые деньги и взамен получил пачку более мелких купюр. Незнакомец скрылся. Когда парень стал пересчитывать деньги, оказалось, что ему отдали только 10 тысяч рублей.

- По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФедерации, возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, устанавливается личность подозреваемого, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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