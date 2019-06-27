В Орле две женщины оказались под колесами грузовика
ДТП случилось на Наугорское шоссе, пешеходы госпитализированы
Фото: Илья Пальчиков
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В Орле две женщины оказались под колесами грузовика. ДТП случилось сегодня, 27 июня, около 9:35 утра на Наугорское шоссе напротив дома № 109.
- Водитель автомобиля «Ман» допустил наезд на двух пешеходов. Предварительно установлено, что женщины находились на обочине проезжей части, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте ДТП работают сотрудники специального батальона ОБДПС УГИБДД УМВД. Пешеходы госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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