СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-27T12:01:49+03:00

Сегодня ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

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В Орле объявлено штормовое предупреждение. По сообщению орловского гидрометцентра, сегодня, 27 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами пройдет сильный дождь. Скорость ветра при грозах усилится до 20 метров в секунду.

Жителей Орла предупреждают о вероятности возникновения происшествий, обрывах линий электропередач и воздушных линий связи. Возможны падение больших конструкций и сухих деревьев, затруднения в работе вех видов транспорта, а также в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU