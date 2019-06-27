2019-06-27T12:01:49+03:00
Общество

В Орле объявлено штормовое предупреждение

Сегодня ожидаются дожди с грозами и сильный ветер
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле объявлено штормовое предупреждениеВ Орле объявлено штормовое предупреждениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле объявлено штормовое предупреждение. По сообщению орловского гидрометцентра, сегодня, 27 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами пройдет сильный дождь. Скорость ветра при грозах усилится до 20 метров в секунду.

Жителей Орла предупреждают о вероятности возникновения происшествий, обрывах линий электропередач и воздушных линий связи. Возможны падение больших конструкций и сухих деревьев, затруднения в работе вех видов транспорта, а также в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Клычков ответит на вопросы орловцев в прямом эфире
Орловец разменял тридцать тысяч рублей на десять
В Орле две женщины оказались под колесами грузовика
В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина
Кромское шоссе в Орле не поделили «Киа» и «ВАЗ»
В Орле исчезла свалка на улице Родзевича-Белевича
Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России»
В Орле на улице Ляшко под колеса «Дэу Нексия» попала 20-летняя девушка
В Орле представили мобильное приложение и сайт, призванные сделать город чище
В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаны
На Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек
Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казна
Два человека погибли в столкновении фуры и комбайна на орловской трассе
Ход дорожных работ в Орле проверил «Губернаторский контроль»
Спортивную эстафету в рамках антинаркотического месячника провели орловские полицейские
В Орле спасатели тушили пожар в прицепе грузовика