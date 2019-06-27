2019-06-27T11:41:30+03:00
Происшествия

В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина

Причину пожара предстоит выяснить специалистам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле полыхали торговые палатки на улице ГагаринаВ Орле полыхали торговые палатки на улице ГагаринаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина. ЧП случилось в среду днем, 26 июня.

В результате пожара в одной из палаток выгорели электротовары. Стены смежных палаток деформированы, повреждено лакокрасочное покрытие. Остальная часть закопчена, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз – по девять выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Клычков ответит на вопросы орловцев в прямом эфире
Орловец разменял тридцать тысяч рублей на десять
В Орле две женщины оказались под колесами грузовика
В Орле объявлено штормовое предупреждение
Кромское шоссе в Орле не поделили «Киа» и «ВАЗ»
В Орле исчезла свалка на улице Родзевича-Белевича
Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России»
В Орле на улице Ляшко под колеса «Дэу Нексия» попала 20-летняя девушка
В Орле представили мобильное приложение и сайт, призванные сделать город чище
В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаны
На Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек
Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казна
Два человека погибли в столкновении фуры и комбайна на орловской трассе
Ход дорожных работ в Орле проверил «Губернаторский контроль»
Спортивную эстафету в рамках антинаркотического месячника провели орловские полицейские
В Орле спасатели тушили пожар в прицепе грузовика