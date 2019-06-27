В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина
В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина. ЧП случилось в среду днем, 26 июня.
В результате пожара в одной из палаток выгорели электротовары. Стены смежных палаток деформированы, повреждено лакокрасочное покрытие. Остальная часть закопчена, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз – по девять выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»