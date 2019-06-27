2019-06-27T11:33:48+03:00
Происшествия

Кромское шоссе в Орле не поделили «Киа» и «ВАЗ»

Водители обеих легковушек получили травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Комсомольская правдаФото: Комсомольская правда
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Кромское шоссе в Орле не поделили «Киа» и «ВАЗ». Легковые автомобили столкнулись в среду поздним вечером, 26 июня.

24-летний водитель «Киа Спектра» следовал со стороны улицы Кромской в направлении улицы Машиностроительной. ДТП случилось в районе дома № 4 по Кромскому шоссе. При повороте налево иномарка столкнулась со встречным «ВАЗ 2106».

Фото: Комсомольская правда

Фото: Комсомольская правда

- В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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