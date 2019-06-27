СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-27T11:17:36+03:00

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В Орле исчезла свалка на улице Родзевича-Белевича. Ее удалось ликвидировать после обращения активистов в городскую администрацию. Склад мусора образовался на территории лесопарковой зоны между домами № 7 и № 3.

Общественники отметили, что мусор на протяжении долгого времени ссыпали в овраг. Эта ситуация возникла тогда, когда по обеим сторонам были построены новые многоэтажки. Сейчас весь мусор вывезен, а место свалки засыпано землей.

- Власти оперативно отреагировали и ликвидировали свалку. Мы будем и дальше следить за ситуацией. Нельзя допустить повторного скопления такого количества мусора на территории нового микрорайона, - подчеркнули активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU