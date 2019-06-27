2019-06-27T10:57:31+03:00
Общество

Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России»

На площади Ленина гостей ждет насыщенная программа с творческими и спортивными площадками
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России»Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Уже сегодня, 27 июня, в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России». Площадкой для проведения мероприятия ко Дню молодежи станет центральная площадь Ленина.

Начиная с 5 часов вечера, гостей праздника будет ждать по-настоящему насыщенная программа с разнообразными творческими и спортивными площадками. Откроет мероприятие выступление ансамбля «WANDERLUST». Параллельно пройдет прием купонов для участия в конкурсе «Путешествие в подарок», в котором каждый желающий сможет получить шанс выиграть туристическую путевку. Розыгрыш приза состоится в 19:50.

В 20 часов запланирован флешмоб, на котором орловцы запустят в небо воздушные шары цвета триколор. Сразу после на площади начнется масштабный open-air под музыку кавер-группы «Monte Carlo».

На протяжении всего вечера жителей будут развлекать играми «спилс-карта» и «биг дженга», мастер-классами по росписи на пряниках, тарелках, лепкой, росписью хной на руках и лице. По площади будут ходить ростовые куклы. Также в рамках фестиваля пройдут раздачи плова и мороженого, дегустация травяного чая и грузинских пирогов.

Приходите! Будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Клычков ответит на вопросы орловцев в прямом эфире
Орловец разменял тридцать тысяч рублей на десять
В Орле две женщины оказались под колесами грузовика
В Орле объявлено штормовое предупреждение
В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина
Кромское шоссе в Орле не поделили «Киа» и «ВАЗ»
В Орле исчезла свалка на улице Родзевича-Белевича
В Орле на улице Ляшко под колеса «Дэу Нексия» попала 20-летняя девушка
В Орле представили мобильное приложение и сайт, призванные сделать город чище
В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаны
На Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек
Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казна
Два человека погибли в столкновении фуры и комбайна на орловской трассе
Ход дорожных работ в Орле проверил «Губернаторский контроль»
Спортивную эстафету в рамках антинаркотического месячника провели орловские полицейские
В Орле спасатели тушили пожар в прицепе грузовика