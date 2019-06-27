СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-27T10:57:31+03:00

Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На площади Ленина гостей ждет насыщенная программа с творческими и спортивными площадками

Изменить размер текста: A A

Уже сегодня, 27 июня, в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России». Площадкой для проведения мероприятия ко Дню молодежи станет центральная площадь Ленина.

Начиная с 5 часов вечера, гостей праздника будет ждать по-настоящему насыщенная программа с разнообразными творческими и спортивными площадками. Откроет мероприятие выступление ансамбля «WANDERLUST». Параллельно пройдет прием купонов для участия в конкурсе «Путешествие в подарок», в котором каждый желающий сможет получить шанс выиграть туристическую путевку. Розыгрыш приза состоится в 19:50.

В 20 часов запланирован флешмоб, на котором орловцы запустят в небо воздушные шары цвета триколор. Сразу после на площади начнется масштабный open-air под музыку кавер-группы «Monte Carlo».

На протяжении всего вечера жителей будут развлекать играми «спилс-карта» и «биг дженга», мастер-классами по росписи на пряниках, тарелках, лепкой, росписью хной на руках и лице. По площади будут ходить ростовые куклы. Также в рамках фестиваля пройдут раздачи плова и мороженого, дегустация травяного чая и грузинских пирогов.

Приходите! Будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU