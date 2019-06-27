СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-27T10:40:39+03:00

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В Орле на улице Ляшко под колеса «Дэу Нексия» попала 20-летняя девушка. ДТП произошло минувшим вечером в среду, 26 июня.

Около 20:08 водитель легковушки следовал со стороны улицы 5 Августа в направлении улицы Пушкина. В тот момент девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 100 по улице Ляшко, где и произошел наезд на нее.

- Пешеход обратилась за помощью в больницу Семашко, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU