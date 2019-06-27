2019-06-27T09:53:41+03:00
Происшествия

В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаны

Правоохранители возбудили уголовное дело
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаныВ Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаныФото: Архив "КП"
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В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаны. Инцидент произошел в Глазуновском районе. Причастным к хранению наркотика оказался 53-летний местный житель. При личном досмотре полицейские обнаружили у него прозрачный пакетик с зеленым содержимым внутри.

- Согласно проведенному исследованию, мужчина хранил при себе порядка 282 граммов марихуаны, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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