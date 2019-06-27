2019-06-27T09:37:08+03:00
Общество

На Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек

Об ответственности родителей предупреждает прокуратура
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажекНа Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажекФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области участились случаи выпадения детей из окон многоэтажных домов. Уже только в текущем году было зарегистрировано четыре таких факта. В трех из них дети получили тяжелые травмы, один ребенок погиб. Во всех случаях трагедии детей находились без присмотра в комнате одни. Малыши с помощью стульев, коробок, цветочных горшков взбирались на подоконник, опирались на противомоскитную сетку и падали вниз.

- Безопасность детей в жилом помещении - это полная ответственность родителей. При этом за причинение смерти по неосторожности статьей 109 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двух лет. Статьей 118 УК РФ также предусмотрена уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

Сотрудники ведомства также обращают внимание родителей на необходимость быть крайне внимательными, не оставлять детей без присмотра, держать окна закрытыми или на проветривании. В целях безопасности можно установить специальные фиксаторы или ручки с замком. Они позволят открывать створки окон только на несколько сантиметров. Соблюдение простых мер предосторожности поможет сохранить жизнь детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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