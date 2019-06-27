Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казна

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-27T09:17:17+03:00

Для получения субсидии необходимо определить места их установки, внешний вид и составить смету

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Средства на обустройство контейнерных площадок Орловская область предполагает получить из федеральной казны. Об этом сообщил Денис Блохин, руководитель регионального департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства 26 июня на заседании оперативного штаба по контролю за вывозом мусора.

Чиновник отметил, что необходимо для получения федеральной поддержки. Для получения средств, назвал он, уже сейчас надо определить необходимые места для установки контейнерных площадок, их внешний вид и сделать сметную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU