2019-06-27T09:17:17+03:00
Общество

Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казна

Для получения субсидии необходимо определить места их установки, внешний вид и составить смету
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казнаЧиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казнаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Средства на обустройство контейнерных площадок Орловская область предполагает получить из федеральной казны. Об этом сообщил Денис Блохин, руководитель регионального департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства 26 июня на заседании оперативного штаба по контролю за вывозом мусора.

Чиновник отметил, что необходимо для получения федеральной поддержки. Для получения средств, назвал он, уже сейчас надо определить необходимые места для установки контейнерных площадок, их внешний вид и сделать сметную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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