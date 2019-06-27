2019-06-27T09:03:34+03:00
Происшествия

Два человека погибли в столкновении фуры и комбайна на орловской трассе

Большегруз и сельхозтехника столкнулись с такой силой, что у их водителей не было шансов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места аварии предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото с места аварии предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Трагическая авария, унесшая жизни двоих человек, произошла на трассе в Орловской области вечером среды, 26 июня. Столкнулись фура и комбайн, их водители погибли.

Авария случилась на участке трассы М-2 "Крым" в Троснянском районе,примерно в 22.00 на 447 километре этой дороги. 56-летний водитель автомобиля "Скания" с полуприцепом допустил столкновение с комбайном "Дон-1500" под управлением 37-летнего мужчины.

Фото с места аварии предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Фото с места аварии предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

- В результате столкновения оба водителя от полученных травм скончались на месте ДТП.На месте работали сотрудники ОМВД России по Троснянскому району, УГИБДД регионального УМВД, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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