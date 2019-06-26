Ход дорожных работ в Орле проверил «Губернаторский контроль»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-26T17:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле рабочая группа «Губернаторского контроля» проверила ход дорожного ремонта в регионе. Нарушений при выполнении работ обнаружено не было.

Проверили «контролеры» несколько точек. Так, рабочая группа обследовала участов на Старомосковской в областной столице – тут рабочие ведут ямочный ремонт. В том году на этом участке работал подрядчик из Москвы и ремонт запорол – работу не приняли и не оплатили.

- Специалисты дорожной лаборатории взяли для экспертизы асфальтовую вырубку. Слой асфальтобетонного покрытия оказался более 5 см, что соответствует необходимым нормативам. Уже в лабораторных условиях специалисты проверят водонасыщение асфальта, его плотность и другие характеристики, что позволит окончательно определить качество уложенного асфальтобетона, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Еще одним участком, подвергшимся проверке, стала объездная дорога вокруг поселка Хомутово.

- Визуально в ходе осмотра нами не было замечено никаких нарушений, − рассказал замруководителя областного Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Васильев. – Если экспертиза покажет, что качество асфальтобетонной смеси не соответствует ГОСТу, то оплачены эти работы не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU