2019-06-26T16:36:29+03:00
Общество

Спортивную эстафету в рамках антинаркотического месячника провели орловские полицейские

Соревнования прошли в детском оздоровительном лагере «Космос»
Наталья Меркулова
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Орловские полицейские провели спортивную эстафету в детском лагере «Космос» Фото: сайт УМВД России по Орловской областиОрловские полицейские провели спортивную эстафету в детском лагере «Космос» Фото: сайт УМВД России по Орловской области
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В рамках областного антинаркотического месячника орловские полицейские провели спортивную эстафету и конкурсы в детском оздоровительном лагере «Космос». В начале ребятам предложили поучаствовать в викторине и рассказать, что они знают о здоровом образе жизни.

Затем мальчишки и девчонки смогли показать свою ловкость и командный дух в спортивной эстафете. Ее итоги подвел заслуженный тренер России Владимир Мельников, наградив ребят памятными призами.

Также в рамках профилактической программы в лагере прошел оздоровительный игровой тренинг и показан короткометражный мультфильм о вреде курения.

- В завершении сотрудники полиции провели конкурс профилактических плакатов и рисунков на асфальте. Дети с гордостью представили свои творческие работы, пропагандирующие здоровый образ жизни, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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