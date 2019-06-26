В Орле спасатели тушили пожар в прицепе грузовика
В Орле спасатели тушили пожар в прицепе грузовика. ЧП случилось во вторник днем, 25 июня, на 366-м километре автодороги М-2 «Крым».
- В результате пожара в прицепе автомобиля «МАЗ» на площади одного квадратного метра сгорела шелуха от семечек. Автомобиль и прицеп не пострадали, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 22 раза, из них – 18 выездов на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»