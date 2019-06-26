2019-06-26T15:47:50+03:00
Общество

В Орле пройдет праздник в поддержку бездомных животных «Счастье рядом-2»

Жителей города ждет концерт с выступлением популярных коллективов и танцевальное шоу
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет праздник в поддержку бездомных животныхВ Орле пройдет праздник в поддержку бездомных животных
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В Орле пройдет благотворительный праздник «Счастье рядом-2». Жителей города ждет концерт с выступлением популярных коллективов города в поддержку бездомных животных, выступление дрессированных собак и специальная фотозона.

Для маленьких гостей организаторы благотворительной акции подготовили развлекательную программу, розыгрыши призов и конкурсы.

- На празднике будет возможность лично познакомиться с хвостатыми подопечными зоозащитных групп и частных кураторов нашего города и забрать нового друга к себе домой. Все животные здоровы, привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта, - рассказали «КП» волонтеры.

Тем, кто хочет помочь, но не может забрать животных домой, организаторы предлагают принести любые сухие и влажные корма, средства для обработки животных от паразитов, предметы обихода для животных.

КОГДА? ГДЕ?

30 июня с 13 до 18 часов

Орловский парк культуры и отдыха

ИСТОЧНИК KP.RU

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