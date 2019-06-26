2019-06-26T15:42:12+03:00
Общество

В Орле отрегулировали график уличного освещения

Теперь свет в городе включается ровно в 9 часов вечера
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле отрегулировали график уличного освещенияВ Орле отрегулировали график уличного освещенияФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле отрегулировали график уличного освещения. Об этом сообщил заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин на минувшем рабочем совещании Александра Муромского 25 июня.

Так, согласно новому графику теперь свет на городских улицах включается ровно в 9 часов вечера. Выключение фонарей происходит в 4 утра.

- Александр Муромский поручил Евгению Гришину совместно с управлением коммунального хозяйства не допускать впредь сбоев графика освещения, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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