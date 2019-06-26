Пьяная жительница Ливен убила собственного брата

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-26T15:41:36+03:00

Под горячительным она набросилась на мужчину с ножом, а после задушила

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В городе Ливны Орловской области пьяная женщина убила собственного брата. Под горячительным она сперва набросилась на мужчину с ножом, а после удушила его.

Тело 48-летнего ливенца было обнаружено в его квартире в минувший понедельник, 24 июня. СК тут же возбудил уголовно дело: на теле были явные следы насильственной смерти. Задержать убийцу удалось по горячим следам.

- Задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Ей оказалась 44-летняя сестра потерпевшего, которая пояснила, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесла брату ножевое ранение, после чего задушила его, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас следователи выясняют все детали случившегося. Женщину же, вероятнее всего, в ближайшее время заключат под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU