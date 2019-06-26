Из-за неосторожного обращения с огнем под Орлом сгорела хозпостройка
Под Орлом открытым пламенем полыхала хозпостройка. ЧП случилось накануне утром, 25 июня, в селе Троицкое Орловского района.
- В результате пожара хозпостройка сгорела по всей площади. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 22 раза, из них – 18 выездов на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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