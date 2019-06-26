2019-06-26T15:32:01+03:00
Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем под Орлом сгорела хозпостройка

ЧП случилось накануне в селе Троицкое
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Из-за неосторожного обращения с огнем под Орлом сгорела хозпостройкаИз-за неосторожного обращения с огнем под Орлом сгорела хозпостройкаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Под Орлом открытым пламенем полыхала хозпостройка. ЧП случилось накануне утром, 25 июня, в селе Троицкое Орловского района.

- В результате пожара хозпостройка сгорела по всей площади. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 22 раза, из них – 18 выездов на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле пройдет праздник в поддержку бездомных животных «Счастье рядом-2»
В Орле отрегулировали график уличного освещения
Пьяная жительница Ливен убила собственного брата
В Орловской области издадут региональную Красную книгу
Орловцы продолжают обустраивать дорогу на Дворянку
Останки 78 советских солдат перезахоронили в Орловской области
На Орловскую область надвигается сильный ветер
В Орле заработал 4G-кинотеатр под открытым небом от Tele2
В орловской библиотеке Бунина работает выставка литературы о рыбалке
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспорта
В Орле после ремонта принято 18 дворов
На Орловщине разработают единую транспортную схему
Орловец обокрал соседку своего друга в общежитии
Зима не за горами: Спецавтобаза начала подготовку к новому холодному сезону в Орле
Орловские пожарные напомнили владельцам дач основные правила безопасности
В этом году с медалями школы Орла окончили 193 выпускника
В июле в Орле выступит Хор Турецкого
В Орле чиновники поговорили о перераспределении средств бюджета