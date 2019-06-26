В Орловской области издадут региональную Красную книгу

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-26T15:11:54+03:00

Свои предложения о включении в нее животных и растений может внести каждый

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В Орловской области идет подготовка к изданию региональной Красной книги. Предложения о включении в нее животных и растений принимает Управление эконадзора и природопользования регионального Департамента надзорной и контрольной деятельности.

Свои предложения ведомству могут внести научные учреждения и организации, представители власти, общественные организации и орловские жители. Заявки принимаются до 26 июля.

Предложить свои варианты можно по адресу: улица Сурена Шаумяна, 16, а также по электронной почте: econadzor@adm.orel.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU