2019-06-26T13:45:58+03:00
Общество

Останки 78 советских солдат перезахоронили в Орловской области

Павших бойцов придали земле в поселке Куракинский Свердловского района
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта регионального ПравительстваФото с сайта регионального Правительства
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Останки 78 советских солдат, найденные поисковиками в ходе весенней «Вахты памяти-2019», перезахоронили в Орловской области. Павших бойцов придали земле в поселке Куракинский Свердловского района 22 июня в День Памяти и скорби.

Участники митинга почтили минутой молчания погибших воинов. Чин погребения останков бойцов провели благочинный Свердловского благочинья протоиерей Сергий и настоятель Казанского Храма деревни Яковлево иеромонах Семион.

Похоронили бойцов под залпы оружий. В знак благодарности отдавшим жизни за освобождение родины воинам к обелиску возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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