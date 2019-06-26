Останки 78 советских солдат перезахоронили в Орловской области

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-26T13:45:58+03:00

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Останки 78 советских солдат, найденные поисковиками в ходе весенней «Вахты памяти-2019», перезахоронили в Орловской области. Павших бойцов придали земле в поселке Куракинский Свердловского района 22 июня в День Памяти и скорби.

Участники митинга почтили минутой молчания погибших воинов. Чин погребения останков бойцов провели благочинный Свердловского благочинья протоиерей Сергий и настоятель Казанского Храма деревни Яковлево иеромонах Семион.

Похоронили бойцов под залпы оружий. В знак благодарности отдавшим жизни за освобождение родины воинам к обелиску возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU