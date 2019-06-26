2019-06-26T13:44:42+03:00
Общество

На Орловскую область надвигается сильный ветер

Местами пройдут дожди и грозы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области в ближайшие сутки ожидается усиление ветра. В региональном МЧС жителей предупредили: местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Как прогнозирует Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 26 июня по 21 час 27 июня на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, днем дожди, местами сильные, местами грозы. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 8-13, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла. Орел: ночью небольшие, днем умеренные дожди. Температура ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла.

В чрезвычайном ведомстве жителей региона просят быть бдительными и соблюдать правила безопасности в непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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