В орловской библиотеке Бунина работает выставка литературы о рыбалке

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-26T13:00:03+03:00

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В орловской библиотеке имени Бунина работает выставка литературы о рыбалке. В экспозиции представлены книги, в которых можно найти ценные советы и рекомендации как для опытных рыболовов, так и для начинающих любителей.

- Выставка «Диалоги о рыбалке» призвана помочь разобраться в следующих вопросах: где и как ловить рыбу, какими удочками и снастями пользоваться, какая техника и тактика ловли лучше подойдет в конкретном случае, какие термины используют профессиональные рыболовы и о многом другом, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Выставка продлится до 14 июля.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU