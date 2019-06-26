В орловской библиотеке Бунина работает выставка литературы о рыбалке
Книжная экспозиция продлится до середины июля
В орловской библиотеке Бунина работает выставка литературы о рыбалкеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:
В орловской библиотеке имени Бунина работает выставка литературы о рыбалке. В экспозиции представлены книги, в которых можно найти ценные советы и рекомендации как для опытных рыболовов, так и для начинающих любителей.
- Выставка «Диалоги о рыбалке» призвана помочь разобраться в следующих вопросах: где и как ловить рыбу, какими удочками и снастями пользоваться, какая техника и тактика ловли лучше подойдет в конкретном случае, какие термины используют профессиональные рыболовы и о многом другом, - рассказали «КП» работники библиотеки.
Выставка продлится до 14 июля.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU