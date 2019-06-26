17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспорта
Ограничения будут действовать от Знаменки до Сабурово из-за соревнований по велосипедному спорту
17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспортаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспорта. Ограничения будут действовать в связи с проведением Всероссийских соревнований по велосипедному спорту в групповой гонке.
Так, будет перекрыта автомобильная дорога от улицы Советской в поселке Знаменка до села Сабурово. Ограничение на движение автотранспорта будут длиться с 11 утра и до 14 часов дня.
ИСТОЧНИК KP.RU