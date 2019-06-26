2019-06-26T12:37:58+03:00
Общество

17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспорта

Ограничения будут действовать от Знаменки до Сабурово из-за соревнований по велосипедному спорту
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспорта17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспортаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспорта. Ограничения будут действовать в связи с проведением Всероссийских соревнований по велосипедному спорту в групповой гонке.

Так, будет перекрыта автомобильная дорога от улицы Советской в поселке Знаменка до села Сабурово. Ограничение на движение автотранспорта будут длиться с 11 утра и до 14 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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