2019-06-26T12:22:13+03:00
Общество

На Орловщине разработают единую транспортную схему

Проект будет включать в себя городские и пригородные маршруты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На Орловщине разработают единую транспортную схемуНа Орловщине разработают единую транспортную схемуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

На Орловщине начата разработка единой транспортной схемы. Проектом занимается областной Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГБУ «Мостранспроект».

Схема будет включать в себя транспортные потоки городских и пригородных маршрутов. Движение из Орловского района предлагается организовать до транспортно-пересадочных узлов в Орле. Речь идет о Комсомольской площади, об Автовокзале, и Железнодорожном вокзале. При этом у жителей пригорода должна быть возможность добраться до пункта назначения минимум с одной пересадкой согласно социальному стандарту транспортного обслуживания населения.

По центральной улично-дорожной сети предлагается пустить общественный большой и особо большой вместимости. В этом случае организаторы проекта подчеркивают важную роль в транспортном обслуживании городского наземного электрического транспорта и автоколонны, созданной на базе Трамвайно-троллейбусного предприятия.

Первое заседание рабочей группы по разработке единой схемы организации транспортного обслуживания в границах Орла и Орловского района состоялось еще в мае. На нем участники встречи высказали свои замечания и предложения по формированию ЕТС. После ее доработки планируется провести еще одно очередное общественное обсуждение проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле пройдет праздник в поддержку бездомных животных «Счастье рядом-2»
В Орле отрегулировали график уличного освещения
Пьяная жительница Ливен убила собственного брата
Из-за неосторожного обращения с огнем под Орлом сгорела хозпостройка
В Орловской области издадут региональную Красную книгу
Орловцы продолжают обустраивать дорогу на Дворянку
Останки 78 советских солдат перезахоронили в Орловской области
На Орловскую область надвигается сильный ветер
В Орле заработал 4G-кинотеатр под открытым небом от Tele2
В орловской библиотеке Бунина работает выставка литературы о рыбалке
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспорта
В Орле после ремонта принято 18 дворов
Орловец обокрал соседку своего друга в общежитии
Зима не за горами: Спецавтобаза начала подготовку к новому холодному сезону в Орле
Орловские пожарные напомнили владельцам дач основные правила безопасности
В этом году с медалями школы Орла окончили 193 выпускника
В июле в Орле выступит Хор Турецкого
В Орле чиновники поговорили о перераспределении средств бюджета