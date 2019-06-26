На Орловщине разработают единую транспортную схему
На Орловщине начата разработка единой транспортной схемы. Проектом занимается областной Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГБУ «Мостранспроект».
Схема будет включать в себя транспортные потоки городских и пригородных маршрутов. Движение из Орловского района предлагается организовать до транспортно-пересадочных узлов в Орле. Речь идет о Комсомольской площади, об Автовокзале, и Железнодорожном вокзале. При этом у жителей пригорода должна быть возможность добраться до пункта назначения минимум с одной пересадкой согласно социальному стандарту транспортного обслуживания населения.
По центральной улично-дорожной сети предлагается пустить общественный большой и особо большой вместимости. В этом случае организаторы проекта подчеркивают важную роль в транспортном обслуживании городского наземного электрического транспорта и автоколонны, созданной на базе Трамвайно-троллейбусного предприятия.
Первое заседание рабочей группы по разработке единой схемы организации транспортного обслуживания в границах Орла и Орловского района состоялось еще в мае. На нем участники встречи высказали свои замечания и предложения по формированию ЕТС. После ее доработки планируется провести еще одно очередное общественное обсуждение проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU