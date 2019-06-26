Орловец обокрал соседку своего друга в общежитии

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-26T12:03:58+03:00

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В Орле за помощью к стражам порядка обратилась местная жительница общежития. Женщина рассказала, что из ее комнаты неизвестные украли сумку, в которой лежали мобильный телефон и кошелек с деньгами.

Опросив соседей, полицейские пришли к выводу, что к краже может быть причастен 31-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Оказалось, в день пропажи сумки он в компании знакомых был в гостях у соседа потерпевшей женщины. Проходя мимо ее комнаты, мужчина заметил незапертую дверь. Он просунул руку внутрь и вытащил дамскую сумку.

- Мужчина признался в причастности к противоправному деянию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас орловцу предъявлено обвинение. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU