Орловец обокрал соседку своего друга в общежитии
В Орле за помощью к стражам порядка обратилась местная жительница общежития. Женщина рассказала, что из ее комнаты неизвестные украли сумку, в которой лежали мобильный телефон и кошелек с деньгами.
Опросив соседей, полицейские пришли к выводу, что к краже может быть причастен 31-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Оказалось, в день пропажи сумки он в компании знакомых был в гостях у соседа потерпевшей женщины. Проходя мимо ее комнаты, мужчина заметил незапертую дверь. Он просунул руку внутрь и вытащил дамскую сумку.
- Мужчина признался в причастности к противоправному деянию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас орловцу предъявлено обвинение. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU