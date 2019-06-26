2019-06-26T11:05:13+03:00
Общество

В этом году с медалями школы Орла окончили 193 выпускника

Накануне вчерашние школьники получили свои аттестаты
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Орловского горсоветаФото: пресс-служба Орловского горсовета
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В Орловских школах 25 июня прозвучал последний звонок для выпускников. В этом году с медалями стены учебных заведений областного центра покинули 193 девушки и юноши.

Поздравить вчерашних школьников приехал мэр Орла Василий Новиков. Так, в КДЦ «Металлург» праздновали свой выпускной вечер ребята из школы №5.

- Выпускники заслужили проведение своего праздника на самом высоком уровне. Здесь наиболее высокое число стобальников ЕГЭ среди орловских школ. Всего по городу высший балл на экзамене в этом году заработали 25 учеников, пятеро из них были подготовлены учителями пятой школы. 11 юношей и девушек получили медали «За особые успехи в учении», - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского горсовета. Всего в этом году в городе Орле 1531 выпускник 11-х классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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