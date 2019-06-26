2019-06-26T11:01:00+03:00
Общество

В июле в Орле выступит Хор Турецкого

Концерт под открытым небом соберет орловцев на площади Ленина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В июле в Орле выступит Хор ТурецкогоВ июле в Орле выступит Хор ТурецкогоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле 11 июля выступит Хор Турецкого. Концерт под открытым небом состоится на площади Ленина. Наш город известный вокальный коллектив посетит в рамках Дней Москвы в Орловской области. Солисты исполнят любимые песни нескольких поколений.

Начало концерта в 18:30.

Напомним, возможность побывать на концерте всемирно известного вокального коллектива выпала орловцам и в минувшем году. Тогда, 4 сентября, Хор Турецкого собрал на центральной городской площади в Орле несколько тысяч зрителей. Вход был свободным для всех. Орловцы приходили целыми семьями и пели вместе с артистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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