2019-06-26T10:34:51+03:00
Общество

В Орле чиновники поговорили о перераспределении средств бюджета

На будущей сессии депутатам предстоит принять очередные поправки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле чиновники поговорили о перераспределении средств бюджетаВ Орле чиновники поговорили о перераспределении средств бюджетаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле чиновники поговорили о перераспределении средств бюджета. Обсуждение поправок прошло во вторник, 25 июня, на заседании профильного комитета по бюджету и налоговой политике.

Как распределить дополнительные средства в условиях острой нехватки финансирования по многим направлениям чиновники считают по-разному. Было отмечено, что более 14 миллионов рублей планируется потратить на погашение кредиторской задолженности образовательных учреждений, почти 2,7 миллиона рублей – учреждениям культуры, участвующим в реализации национального проекта «Культура», а также МП «Формирование современной городской среды». Предлагается также выделить 18 миллионов рублей на исполнение судебных актов и предписаний надзорных органов.

Чиновники предложили учесть необходимость заложить в бюджет 3,7 миллиона рублей на подготовку школ к новому учебному году, 1,7 миллиона рублей на расширение парковки возле областной детской больницы.

Все предложения комитет поддержал. Окончательное решение по поправкам в бюджет будет принято на предстоящей сессии горсовета 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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