2019-06-26T10:10:37+03:00
Общество

В Железнодорожном районе Орла построят новый детский сад

В ближайшее время власти определяться с площадкой под строительство
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Железнодорожном районе Орла построят новый детский садВ Железнодорожном районе Орла построят новый детский садФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Железнодорожном районе Орла построят новый детский сад. Возможность строительства обсудили представители власти на рабочем совещании в городской администрации.

О результатах анализа территории Железнодорожного района рассказал первый замглавы администрации Олег Минкин. По словам чиновника, определены пять площадок для размещения детских садов. Речь идет об улице Железнодорожной, где возможно разместить учреждение на 280 мест, улицах Фомина и 3-ей Курской, где возможно строительство детского сада на 320 мест, улице Прядильной на 110-120 мест и в переулке Поперечном на 90 мест.

Минкин отметил, что проекты планировки Железнодорожного района предусматривают размещение дошкольных учреждений на застроенных территориях. В ближайшее время власти определяться с площадкой под строительство. Из пяти площадок будет выбрана одна наиболее востребованная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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