В Орле иномарка сбила юную девушку-пешехода на «зебре»
В Орле водитель на иномарке сбил юную девушку-пешехода на «зебре». Пешеход переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, но оказалась под колесами авто.
Все случилось во вторник, 25 июня. 64-летний водитель на «КИА» ехал по 1-й Курской улице со стороны Русанова в сторону Пушкина.
- В районе дома № 55 по улице Пушкина при повороте налево произошел наезд на пешехода девочку 2004 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Девушке оказали врачебную помощь и назначили амбулаторное лечение – она получила травмы.
Всего же за минувшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали на дорогах Орловщины 13 ДТП, из них 1 ДТП, в результате которого 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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