2019-06-26T09:35:39+03:00
Происшествия

В Орле иномарка сбила юную девушку-пешехода на «зебре»

Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Ольга СУПОНЕВА
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Здесь случилось ДТП. Фото: УГИБДД по Орловской областиЗдесь случилось ДТП. Фото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле водитель на иномарке сбил юную девушку-пешехода на «зебре». Пешеход переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, но оказалась под колесами авто.

Все случилось во вторник, 25 июня. 64-летний водитель на «КИА» ехал по 1-й Курской улице со стороны Русанова в сторону Пушкина.

- В районе дома № 55 по улице Пушкина при повороте налево произошел наезд на пешехода девочку 2004 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Девушке оказали врачебную помощь и назначили амбулаторное лечение – она получила травмы.

Всего же за минувшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали на дорогах Орловщины 13 ДТП, из них 1 ДТП, в результате которого 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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