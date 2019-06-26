2019-06-26T09:03:53+03:00
Общество

Полицейские напомнили юным орловцам и их родителям правила дорожного движения

С началом летних каникул риск ДТП с участием детей растет
Наталья Меркулова
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орловской области продолжается профилактическое мероприятие «Безопасный двор». С начала летних каникул сотрудники полиции регулярно осуществляют пешие рейды по дворовым территориям города. Их главная задача – предупреждение ДТП с участием детей.

Особое внимание полицейские уделили юным велосипедистам. Госавтоинспекторы напомнили, передвигаться по проезжей части дороги на велосипеде можно только с 14 лет.

Владельцам автомобилей, в свою очередь, рассказали о необходимости снижать скорость при въезде и выезде со двора, а также о правилах перевозки детей в автокреслах.

- Самый главный пример для детей - это их родители, и только они могут воспитать в подрастающем поколении законопослушных участников дорожного движения, - пояснили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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