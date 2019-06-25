Житель Мценска попал под уголовное дело за хранение марихуаны

СЕГОДНЯ 17:47 2019-06-25T17:47:39+03:00

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В городе Мценске Орловской области полицейские поймали местного жителя с наркотиками. У мужчины стражи правопорядка изъяли 25 граммов марихуаны.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, о возможном хранении наркотиков амчанином поступил сигнал. При проверке информация подтвердилась: 39-летний местный житель при себе держал пакет с растительным веществом. Экспертиза показала – в пакете марихуана.

- В беседе с полицейскими амчанин рассказал, что обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение в прошлом году. Тогда мужчина сорвал его, высушил и измельчил для личного употребления, - пояснили в ведомстве.

Отметим, что любитель запрещенных веществ ранее уже был судим. Теперь ему вновь придется нести ответственность перед законом: возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU