2019-06-25T17:47:39+03:00
Происшествия

Житель Мценска попал под уголовное дело за хранение марихуаны

Полицейские изъяли у мужчины 25 грамм наркосодержащего растения
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В городе Мценске Орловской области полицейские поймали местного жителя с наркотиками. У мужчины стражи правопорядка изъяли 25 граммов марихуаны.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, о возможном хранении наркотиков амчанином поступил сигнал. При проверке информация подтвердилась: 39-летний местный житель при себе держал пакет с растительным веществом. Экспертиза показала – в пакете марихуана.

- В беседе с полицейскими амчанин рассказал, что обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение в прошлом году. Тогда мужчина сорвал его, высушил и измельчил для личного употребления, - пояснили в ведомстве.

Отметим, что любитель запрещенных веществ ранее уже был судим. Теперь ему вновь придется нести ответственность перед законом: возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле могут оборудовать места для буккроссинга
Орловцы в сети обсуждают компанию, приехавшую за фастфудом на кровати
«Камень дружбы» установили в Орловской области
В Орловской области от укусов клещей пострадали 350 детей
В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных баннеров
В Зареченском микрорайоне в Орле стартует запись в новый детский сад
В Орле на Итальянской улице полыхал большегруз
Всем миром орловцы собирают деньги на строительство детской площадки при деревенском храме
В Орле пройдет окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2019» по ЦФО
В Орловской области перезахоронили останки красногвардейца Ильи Апалько
Орловская область получила за полгода из федерального бюджета 5,3 млрд рублей
27 июня «Свободное пространство» приглашает орловцев на закрытие театрального сезона
В Орле продолжается акция «Без вас не получится»
Полицейские задержали молодого орловца, устроившего поножовщину
В Орле малыш выпал из окна восьмого этажа