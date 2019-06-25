Житель Мценска попал под уголовное дело за хранение марихуаны
В городе Мценске Орловской области полицейские поймали местного жителя с наркотиками. У мужчины стражи правопорядка изъяли 25 граммов марихуаны.
Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, о возможном хранении наркотиков амчанином поступил сигнал. При проверке информация подтвердилась: 39-летний местный житель при себе держал пакет с растительным веществом. Экспертиза показала – в пакете марихуана.
- В беседе с полицейскими амчанин рассказал, что обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение в прошлом году. Тогда мужчина сорвал его, высушил и измельчил для личного употребления, - пояснили в ведомстве.
Отметим, что любитель запрещенных веществ ранее уже был судим. Теперь ему вновь придется нести ответственность перед законом: возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU