В Орле могут оборудовать места для буккроссинга

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-25T17:44:48+03:00

В Орле могут оборудовать места для свободного обмена книгами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для этого потребуется выделить из бюджета около 80 тысяч рублей

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Вопрос организации в Орле мест для буккроссинга, обсудили 25 июня на рабочем совещании в администрации города. Появление площадок для свободного обмена книгами запланировано в рамках благоустройства территорий, на которых ведутся работы по программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы».

Уже выполнен эскиз книжных полок из металла и посчитана общая смета на их изготовление – 80 тысяч рублей.

- Места для обмена книгами в Орле предлагается установить в скверах «Юность», «Орлята» и Историко-литературном квартале. Затем шкафчики для буккроссинга могут установить в сквере Гуртьева, Комсомольском сквере, Детском и Городском парках, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU