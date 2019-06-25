2019-06-25T17:44:48+03:00
Общество

В Орле могут оборудовать места для буккроссинга

Для этого потребуется выделить из бюджета около 80 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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В Орле могут оборудовать места для свободного обмена книгамиВ Орле могут оборудовать места для свободного обмена книгамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вопрос организации в Орле мест для буккроссинга, обсудили 25 июня на рабочем совещании в администрации города. Появление площадок для свободного обмена книгами запланировано в рамках благоустройства территорий, на которых ведутся работы по программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы».

Уже выполнен эскиз книжных полок из металла и посчитана общая смета на их изготовление – 80 тысяч рублей.

- Места для обмена книгами в Орле предлагается установить в скверах «Юность», «Орлята» и Историко-литературном квартале. Затем шкафчики для буккроссинга могут установить в сквере Гуртьева, Комсомольском сквере, Детском и Городском парках, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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