2019-06-25T17:50:33+03:00
Общество

Орловцы в сети обсуждают компанию, приехавшую за фастфудом на кровати

Очевидцы выложили в сеть фотоснимок находчивых парней, выбравших нестандартный способ закупиться картошкой фри и бургерами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/vk_orelФото: vk.com/vk_orelФото: соцсети
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В Орле пользователи соцсетей обсуждают компанию, решившую необычным способом закупиться бургерами и картошкой фри. Очевидец поделился снимком, на котором запечатлены трое молодых людей в сервисе для автомобилистов ресторана быстрого питания. Правда приехали они за фастфудом вовсе не на машине: в качестве транспорта парни использовали кровать на колесах.

Снимок выложили в местном городском сообществе «Вконтакте». Автор подписал его так: «Вчера на Карачевском в макАвто пацаны решили покушать на кровати» (орфография и пунктуация автора – ред.). На фото видно, как двое парней в «МакАвто» катят кровать на колесах, на ней сидит третий: получает заказ в окошке выдачи для автомобилистов.

Пост собрал сотни лайков.

«Эт Карачевка детка, здесь номера и покруче бывают», «Хайп», «Это же Карачевка», «На что только не пойдёшь, когда доставка не работает», - написали пользователи группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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