В Орловской области от укусов клещей пострадали 350 детей

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-25T17:21:35+03:00

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По состоянию на 21 июня в медицинские учреждения обратились 1142 человека, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 350 детей. Такие данные мониторинга опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 15,7%. При исследовании клещей из внешней среды 2,3 % пулов клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,5 % - гранулоцитарным анаплазмозом человека, - сообщили «КП» в ведомстве.

В управлении также уточнили, что в текущем сезоне заболевания, передающиеся с укусом клещей, на территории Орловской области не зарегистрированы.

ИСТОЧНИК KP.RU