2019-06-25T14:56:03+03:00
Происшествия

В Орле на Итальянской улице полыхал большегруз

ЧП случилось сегодняшней поздней ночью
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле на Итальянской улице полыхал большегруз. ЧП случилось сегодняшней поздней ночью, 25 июня.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:28. На месте пожара работали пожарные СПСЧ и ПСЧ-3. Возгорание автомобиля ликвидировали, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Мценска попал под уголовное дело за хранение марихуаны
В Орле могут оборудовать места для буккроссинга
Орловцы в сети обсуждают компанию, приехавшую за фастфудом на кровати
«Камень дружбы» установили в Орловской области
В Орловской области от укусов клещей пострадали 350 детей
В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных баннеров
В Зареченском микрорайоне в Орле стартует запись в новый детский сад
Всем миром орловцы собирают деньги на строительство детской площадки при деревенском храме
В Орле пройдет окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2019» по ЦФО
В Орловской области перезахоронили останки красногвардейца Ильи Апалько
Орловская область получила за полгода из федерального бюджета 5,3 млрд рублей
27 июня «Свободное пространство» приглашает орловцев на закрытие театрального сезона
В Орле продолжается акция «Без вас не получится»
Полицейские задержали молодого орловца, устроившего поножовщину
В Орле малыш выпал из окна восьмого этажа