В Орле на Итальянской улице полыхал большегруз
ЧП случилось сегодняшней поздней ночью
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле на Итальянской улице полыхал большегруз. ЧП случилось сегодняшней поздней ночью, 25 июня.
- Сообщение о возгорании поступило в 02:28. На месте пожара работали пожарные СПСЧ и ПСЧ-3. Возгорание автомобиля ликвидировали, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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