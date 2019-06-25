СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-25T14:56:03+03:00

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В Орле на Итальянской улице полыхал большегруз. ЧП случилось сегодняшней поздней ночью, 25 июня.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:28. На месте пожара работали пожарные СПСЧ и ПСЧ-3. Возгорание автомобиля ликвидировали, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU